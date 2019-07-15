شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وروجينا وإياد نصار والسعدنى فى عزاء والدة داليا مصطفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنانة داليا مصطفى فى وفاة والدتها وزوجها الفنان شريف سلامة، منهم الفنانون أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا، إياد نصار، وأحمد زاهر، وأحمد السعدنى، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد عزب، وإيمى سالم، وحمزة العيلى.

وكان أول الحاضرين الفنانون أنوشكا، ودياب، ومحمد رياض، وإيهاب فهمى، وأحمد عبد الله محمود، والإعلامى محمد الغيطى، والمذيع مروان يونس

وكانت والدة داليا مصطفى توفيت مساء يوم الجمعة الماضى، وشيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة ٦ أكتوبر، وكانت داليا طالبت متابعيها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام بالدعاء لوالدتها لمرضها قبل وفاتها، وكتبت: "ادعو لأمى.. الدعاء يغير القدر".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزية" الشهر المقبل فى الديكورات الخاصة بها ضمن أحداث المسلسل، وتجسد دور زوجة بطل العمل إياد نصار وتتهم بقتله خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتعتمد القصة على بطل و4 نساء.