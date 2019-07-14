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العين الإخبارية - صفوت دسوقيالأحد 2019/7/14 11:48 مساء بتوقيت أبوظبي
الممثلة المصرية حنان مطاوع
أعلنت الممثلة المصرية حنان مطاوع، أنها تواصل تصوير فيلمين جديدين هما "يوم مصري" إلى جوار النجم خالد النبوي، ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، والثاني بعنوان "قابل للكسر"، وتقدم خلاله بطولة مطلقة.
وأعربت مطاوع لـ"العين الإخبارية"، عن أملها في أن ينال العملان إعجاب المشاهدين، مشيرة إلى أن موعد عرضهما لم يتحدد بعض.
وقالت: "لا أخاف من عرض الفيلمين في وقت واحد، لأن لكل منهما قضية مختلفة، وسيناريو متماسكا، وأنا حريصة على الاختلاف، وعدم تقديم أدوار مكررة".
وعن عبء البطولة المطلقة، أكدت حنان مطاوع: "لا أخاف من مسؤولية البطولة المطلقة، فقد سبق وتحملتها في فيلم (بعد الطوفان)، وكان فيلماً رائعاً، لكن بسبب موضوعه السياسي الشائك الذي لم يشاهده الجمهور بشكل جيد، وفي فيلم (قابل للكسر) أخوض تجربة البطولة المطلقة للمرة الثانية، وأشعر بالتفاؤل، وأتوقع له النجاح".
أما حول دورها المميز في مسلسل "لمس أكتاف"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وقدمت خلاله شخصية عايدة الحناوي، أوضحت أنها تعتبره نقلة مهمة في مشوارها الفني، كما أنها تلقت عنه إشادات من كل أنحاء العالم العربي.
وقالت: "بذلت جهداً كبيراً، عايدة الحناوي تمثل المرأة التي تجمع بين القوة والعنف، وفي ذات الوقت تبحث عن الحب".
وأضافت مطاوع: "سعدت بالعمل أيضاً لأني وقفت أمام ياسر جلال، والذي أعتبره شقيقي وتربطني به علاقة طيبة، كما أن المسلسل مكتوب بشكل رائع، ويضم نخبة متميزة من النجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع لـ"العين الإخبارية": لا أخاف من مسؤولية البطولة المطلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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