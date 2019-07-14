شكرا لقرائتكم خبر عن إيموجن توماس تقضى إحدى السهرات فى لندن بـ "تي شيرت" سعره 80 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " إيموجن توماس " هي واحدة من أبرز النجمات المعروفات بإطلالاتهن المميزة ، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لإيموجن ذات الـ 36 عام خلال توجهها لقضاء احدي السهرات في لندن .

ظهرت إيموجن توماس مرتديه تنورة قصيرة من الجلد ذو اللون الاسود مع " تي سيرت باللون الأبيض بحمل رسمه " فراولة بالون الازرق ، و الـ "تى شيرت " من مجموعة تصميمات " Zadig & Voltaire " ، و قد وصل سعره إلى 80 جنيه استرليني .

Advertisements