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شكرا لقرائتكم خبر عن إيموجن توماس تقضى إحدى السهرات فى لندن بـ "تي شيرت" سعره 80 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " إيموجن توماس " هي واحدة من أبرز النجمات المعروفات بإطلالاتهن المميزة ، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لإيموجن ذات الـ 36 عام خلال توجهها لقضاء احدي السهرات في لندن .
ظهرت إيموجن توماس مرتديه تنورة قصيرة من الجلد ذو اللون الاسود مع " تي سيرت باللون الأبيض بحمل رسمه " فراولة بالون الازرق ، و الـ "تى شيرت " من مجموعة تصميمات " Zadig & Voltaire " ، و قد وصل سعره إلى 80 جنيه استرليني .
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