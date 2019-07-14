شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العرض الخاص لـ The Lion King بأوروبا بحضور بيونسيه وميجان والأمير هارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العرض الخاص الأول لفيلم The Lion King فى أوروبا بلندن حضور كل من دوق ودوقة مقاطعة (ساسكس) البريطانية الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، وذلك بحضور بيونسيه أحد أبطال الفيلم وزوجها جي زي، إضافة إلى صناع الفيلم.

Advertisements

الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.