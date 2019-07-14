شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنوشكا ودياب ومحمد رياض أول الحاضرين فى عزاء والدة داليا مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، عزاء والدة الفنانة داليا مصطفى و"حماة" الفنان شريف سلامة بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد، وكان أول الحاضرين الفنانون أنوشكا، ودياب، ومحمد رياض، وإيهاب فهمى، وأحمد عبد الله محمود، والإعلامى محمد الغيطى، والمذيع مروان يونس.

وكانت والدة داليا مصطفى توفيت مساء يوم الجمعة الماضى، وشيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة ٦ أكتوبر، وكانت داليا طالبت متابعيها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام بالدعاء لوالدتها لمرضها قبل وفاتها، وكتبت: "ادعو لأمى.. الدعاء يغير القدر".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزية" الشهر المقبل فى الديكورات الخاصة بها ضمن أحداث المسلسل، وتجسد دور زوجة بطل العمل إياد نصار وتتهم بقتله خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتعتمد القصة على بطل و4 نساء.