بالصور.. ناهد السباعي تؤدي تمارين رياضية صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، أثناء أدائها تمارين رياضية صعبة.
كانت السباعي قد أثارت الجدل مؤخرًا بعدما نشرت صورًا عبر حسابها، ظهرت فيها بشكل أثار غضب بعض متابعيها، الذين وجهوا لها سيل من الانتقادات.
وردت السباعي على أحد منتقديها: "والنبى يا جماعة أى نقد بناء أرجوكم، لكن حساب الملكين ده مش طبيعى، سيبونى أتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا".
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