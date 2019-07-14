غير حياة محمد إمام وغانم وصفه بالعبقري.. ما لا تعرفه عن معتز التوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم، 14 يوليو من العام 1979، ولد المخرج الفنان معتز التوني، أحد أكثر المخرجين القادرين على إضحاك المشاهدين، تارك البصمة القوية في الأعمال التي قدمها.

التقرير التالي يرصد لكم معلومات عن معتز التوني:

- هو ابن الإعلامي الكبير سمير التوني، أول من أنشأ قطاع الأخبار بماسبيرو وتولى رئاسته، ومقدم البرامج الناجحة "رسائل الجنود والضباط" خلال حرب اليمن و"من مجلسي الشعب والشورى" و"القاعدة الشعبية" الذي طرح مشاكل وقضايا الناس ووجهة نظر ورد المسؤولين.

- شقيقته زوجة الإعلامي عمرو الليثي.

- تخرج معتز التوني في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 2000، وعمل في بداية تخرجه مساعد مخرج في عدة أفلام منها "أفريكانو، حرب أطاليا".

- قدم عدة أدوار كوميدية خفيفة كممثل ومنها (لعبة الحب، أعز أصحاب)، وقد شارك في تلك الأفلام إلى جانب عمله كمخرج مساعد بها.

- في عام 2010، قدم أولى أعماله كمخرج "سمير وشهير وبهير"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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- شارك كممثل في 24 عملاً، وكانت بدايتها بشخصية "إمبابي" في فيلم "كذلك في الزمالك"، وآخرها دور الدكتور شريف في فيلم "نادي الرجال السري".

- قال عنه الفنان سمير غانم في برنامج "بوضوح" إنه "مخرج قادر على إقناع أي فرد بأي شيء، وهو مخرج لديه حس كوميدي عالي... عبقري".

معتز التوني

- صرح الفنان محمد إمام في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، بأن حياته اختلفت بعدما قابل المخرج معتز التوني، قائلاً: "حياتي قبل ما أقابل معتز حاجة وبعد ما قابلته حاجة تانية خالص".

محمد إمام يتحدث مع معتز التوني

- في شهر أغسطس الماضي، توفي والده الإعلامي سمير التوني.