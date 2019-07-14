"خسرتم بشرف"..تعليقات نجوم الفن عقب هزيمة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن، مع نهاية المباراة التى جمعت بين المنتخب التونسي ومنتخب السنغال، في دور نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز السنغال وصعوده للنهائى.

نرصد لكم في التقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن:

نبيل الحلفاوى

علق الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هارد لك لتونس.. لم يقصروا وبذلوا أقصى جهد.. ولكن بعد أن تنافس الفريقان في إضاعة الفرص.. إختارت الكرة أن تدخل المرمى بنفسها بدون أن يسددها مهاجم ولا أخطأ في لعبها مدافع.. خسرتم بشرف أمام فريق عنيد مرشح للبطولة وكنتم الأفضل في الشوط الثاني".

صلاح عبد الله

وعلق الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على "تويتر": "توقعاتكم غلبت أمانينا والفار اللعين إبن اللذينا ظلم المزيانة ياعنينا..مبروك للسنغال والتوانسة كانوا رجال وعملوا اللي عليهم وخرجوا من البطولة حاملين كأس الشرف والرجولة".

أمير طعيمة

Advertisements

وعلق الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه علي"تويتر" قائلاً: "فار إيه وزفت إيه، حرام والله..رجال تونس مبروك الأداء والرجولة وخرجتم من الباب الكبير..قدر الله و ما شاء فعل".

المخرج عثمان أبو لبن

واكتفى المخرج عثمان أبو لبن، بالتعليق عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:" هارد لك تونس".

مى سليم

علقت الفنانة مي سليم، قائلة: "لعبت تونس برجولة.. وخسرت بشرف ".

وكان عدد من الفنانين توقعوا عقب انتهاء الشوط الأول، سير أحداث المباراة في الشوط الثانى:

وقال الفنان أحمد صلاح حسني ، عبر حسابه علي "تويتر": "تونس تتعامل جيدًا حتي الآن، لكن بلاش الهفوات الدفاعية في مثل هذه المباريات، الأخطاء ممنوعة كما لابد من زيادة العرضيات والتسديد هجوميًا لأنهم أقرب مصادر تونس للتهديف.. بالتوفيق لتونس الشقيقة".

فيما قال الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه علي"تويتر": "لا أظن أن المباراة ستصل إلى ركلات ترجيح.. إما سيسفر الضغط السنغالي عن هدف.. قد يتبعه غيره أو سنرى لدغة تونسية ويقتلون بعدها المباراة".