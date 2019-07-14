سيف عريبي عن الفيل الأزرق: فيلم من العيار الثقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر المنتج سيف عريبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر فيلم الفيل الأزرق 2. وعلق: "انتظروا فليم من العيار الثقيل، الفيل الأزرق 2، مبروك لكل صناع الفيلم". يُذكر أن شركة سينرجي طرحت اليوم البوستر الرسمي لفيلم " الفيل الأزرق 2" المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري،ـونيللي كريم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



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