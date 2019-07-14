نبيل الحلفاوي يعلق على خسارة منتخب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن حزنه لهزيمة المنتخب التونسي، أمام منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت منذ قليل، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف.

وعلق "الحلفاوي" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "هارد لك لتونس، لم يقصروا وبذلوا أقصى جهد، ولكن بعد أن تنافس الفريقان في إضاعة الفرص، اختارت الكرة أن تدخل المرمى بنفسها بدون أن يسددها مهاجم ولا أخطأ في لعبها مدافع".

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وتابع: "خسرتم بشرف أمام فريق عنيد مرشح للبطولة، وكنتم الأفضل في الشوط الثاني".

وتأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، وفي انتظار الفائز من مباراة منتخبي الجزائر ونيجيريا، التي تقام بعد قليل.