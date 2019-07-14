تامر هجرس يقضى عطلته الصيفية بأحد الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر: نشر الفنان تامر هجرس، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" من إجازته الصيفية التىي يقضيها بأحد الشواطئ. وظهر هجرس، على الشاطئ بملابس البحر وعلق قائلًا: "البحر السعادة إلى الأبد" يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما رمضان الماضى بمسلسل"بدل الحدوتة 3 " أمام الفنانة دنيا سمير غانم.



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