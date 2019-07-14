تراند اليوم : على بعد 70 كم من "مكة".. مسرحية لـ"الفخراني" عن رائعة "شكسبير"

وعقد الفخراني في جدة، مؤتمرا صحفيا، حيث يستعد الفريق حاليا بقيادة الفخراني لعمل «البروفات» الخاصة بالمسرحية استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءا من الأربعاء المقبل على خشبة «المسرح العربي» بمنطقة أبحر الجنوبية في إطار فعاليات موسم جدة، وهي مدينة سعودية ساحلية تبعد نحو 70 كم متر من مكة المكرمة.
وكشف الفخراني وأبطال المسرحية عن تفاصيل العرض في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في أحد الفنادق الكبرى بعروس البحر يوم السبت. وأعرب الجميع عن تفاؤله بنجاح العروض في المملكة خاصة بعد نجاح عروض مسرحية 3 أيام في الساحل بجدة للنجم محمد هنيدي الأسبوع الماضي بحسب صحيفة الوطن السعودية.
يذكر أن مسرحية «الملك لير» هي رائعة شكسبير الخالدة، بطولة الفنان يحيى الفخراني بمشاركة نخبة من نجوم الفن المصري والعربي. وهي من إخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.