شاهد: في ليلتين.. أبلة فاهيتا تكسب قلوب الجداويين

لم تكن أبلة فاهيتا ضيفا اعتياديا في موسم جدة، على غرار غيرها من النجوم، إذ حرصت على تقديم سهرتين لا تنسى لجمهورها في جدة، خصوصاً أنها تزور المملكة لأول مرة لإقامة فعالية ترفيهية. واستضاف موسم جدة على مدى يومين 11 و12 يوليو أبلة فاهيتا في سهرة كوميدية مميزة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذين حضروا خصيصا لمشاهدة العرض واستمتعوا بأسلوب أبلة فاهيتا الكوميدي المعروف عنها، الذي طالما رسم البهجة على كافة متابعيها في الوطن العربي.

كما شهدت الحفلة العديد من الفقرات التي نالت على استحسان وتفاعل كافة الحضور من خلال مشاركة العديد من الفنانين المعروفين، والذي يأتي في مقدمتهم الفنان خالد سليم، الذي قدم عدة وصلات غنائية، إضافة إلى الفنانة الكوميدية شيماء سيف ومشاركة الفنان الكوميدي السعودي طارق الحربي. من جانبه، أكد رئيس الشركة المنظمة للفعالية عبدالله أبو الجدايل أن موسم جدة أحد مواسم السعودية يهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول التي تمتلك عوامل جذب تجعلها في مقدمة الدول السياحية في المنطقة.