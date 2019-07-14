شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها في تحدى العمر، أو ما يطلق عليه FaceApp Challenge، والذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتطلب التحدي عرض صورة للشخص حاليا وصورة أخرى له بعد مرور ما يقرب من 50 عامًا، ليظهر شكله عندما يصبح كبيرا في السن. وكتبت “فضالي”، عبر حسابها على “إنستجرام”: “إحم إحم وأنا عندي 70 سنة هههه”.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تشارك في “تحدي الشيخوخة”.. هكذا أصبحت في عمر الـ70 ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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