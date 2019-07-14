منة فضالي تشارك في “تحدي الشيخوخة”.. هكذا أصبحت في عمر الـ70 !

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها في تحدى العمر، أو ما يطلق عليه FaceApp Challenge، والذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتطلب التحدي عرض صورة للشخص حاليا وصورة أخرى له بعد مرور ما يقرب من 50 عامًا، ليظهر شكله عندما يصبح كبيرا في السن. وكتبت “فضالي”، عبر حسابها على “إنستجرام”: “إحم إحم وأنا عندي 70 سنة هههه”.