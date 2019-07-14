فيديو "حبيبو" تتخطي 2 مليون مشاهدة لشادو وناتاشا

تخطي كليب "حبيبو " للمطرب شادو شريف، و ناتاشا حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتم تصويرها فى مصر فى إحدى مناطق أكتوبر وتم تصويرها فى مصر فى إحدى مناطق أكتوبر أغنية "حبيبو" من كلمات وألحان و توزيع جلال الحمداوى، مدير تصوير أحمد حسن، ومن إخراج نبيل مكاوى. و توزيع جلال الحمداوى، مدير تصوير أحمد حسن، ومن إخراج نبيل مكاوى. دويتو "حبيبو" مزيج بين اللهجتين اللبنانية والتونسية وهو أول دويتو باللغة العربية والأسبانية

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