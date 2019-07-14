أشرف زكى: تسويق مشروعات طلبة معهد السينما وفتح مجالات لهم بالساحة الفنية

أكد الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، أن الأكاديمية لها طابع خاص، وتحمل فى طياتها أرقى الفنون، مليئة بالمبدعين فى جميع المجالات، ونحاول بشكل فعال تسويق أعمال الطلبة فلدينا فى معهد السينما فقط مشروعات ترقى لأن تنافس فى المهرجانات والمحافل الدولية، وقال «زكى» أن حفل تخرج طلبة السينما شهِد شبابًا له لمسة فنية بارعة، وميلاد جيل جديد من مبدعين الشباب فى مجال السينما سواء فى الإخراج أو السيناريو أو التصوير وكل فروع السينما.

وأضاف: أن مشروعات الطلبة أعطت لنا فكرة التوسع فى نشر الثقافة الفنية بشكل كبير، فالأكاديمية ليست تعليمية فقط، بل هى منبر تعليمى وثقافى فنى، ونطلق قريباً مشروعاً ضخماً لشباب المبدعين وأعمالهم، وأثنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على إبداع الطلبة.

وأشار إلى أنه طالب الاهتمام بإنتاج مشروعات الطلبة، وعرضه حتى يستفيد به الجميع، وتقديمهم للساحة الفنية والثقافية .

وأوضح «زكى» أن معهد السينما بالمبنى الجديد الذى تم تجهيزه بأحدث النظم العالمية تمكنه من استيعاب 2000 دارس، ويضم عددًا من الغرف المجهزة كأرشيف للسينما المصرية وعددا من الاستديوهات التلفزيونية إضافة إلى أول قاعة عرض سينمائى ومكساج فى الشرق الأوسط تتسع لـ500 مشاهد.

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وأشاد «زكى» بقرار وزيرة الثقافة بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالإسكندرية الذى يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة، وتقوم بتدريس نفس المناهج بنظيراتها فى القاهرة وذلك بقصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد التابع بملحقاته لوزارة الثقافة، ونعمل على تنفيذ

توجهات الوزيرة بمراعاة متطلبات ذوى القدرات الخاصة وإدراج مكتبة خاصة بهم.

يذكر أن أكاديمية الفنون تم تأسيسها عام 1969 وتعد جامعة لتعليم الفنون وتضم 7 معاهد عالية هى الفنون المسرحية، الكونسرفتوار، الباليه، السينما، الموسيقى العربية، النقد الفنى والفنون الشعبية، إلى جانب مدارس لمراحل التعليم المختلفة «الابتدائى – الإعدادى – الثانوى – الفنى»، كما تم مؤخراً إنشاء مجموعة معاهد فنية جديدة لاستكمال المشروع العلمى والتعليم والفنى هى وحده إصدارات الفنون، المبنى المركزى لتعليم الفنون، المعهد العالى لفنون الطفل، المعهد العالى لفنون العمارة البيئية، المعهد العالى لفنون ودراسات الترميم، المستشفى الأكاديمى والإسكان الطلابى، البلاتوه السينمائى واستديو الفيديو ومعمل التصوير السينمائى.

ووجهت وزير الثقافة بضرورة مراعاة المشروع لمتطلبات ذوى القدرات الخاصة وإدراج المكتبة المتخصصة والسمعية ضمن الخطة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على خصوصية المكان وزيادة عدد ومساحة القاعات لاستيعاب كم أكبر من الدارسين مع تجهيزها بشكل يسمح بالاستخدامات المتنوعة.