طرح الفنان جعفر الغزال أحدث أغانيه بعنوان "بحبك نغشيت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وي من ألحانه، و كلمات رامي العبودي، و توزيع أحمد المهندس. و توزيع أحمد المهندس. يذكر أن الفنان جعفر الغزال طرح سابقاً كليب بعنوان "تقبلها"، و الأغنية من كلمات رامي العبودي، و ألحان سيف عامر، و توزيع حسام الدين، الكليب من إخراج رأفت البدر، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كلمات رامي العبودي، و ألحان سيف عامر، و توزيع حسام الدين، الكليب من إخراج رأفت البدر، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جعفر الغزال يطرح أحدث أغانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.