بمشاركة فراس سعيد وهنادي مهنى.. تفاصيل كاستينج Miss Egypt 2019

أقيم مساء اليوم الأحد، كاستينج مسابقة "Miss Egypt" بفندق "تريومف" بالقطامية لاختيار المتسابقات لبدء المنافسة على اللقب. حيث تقدم للمشاركة نحو 1800 بنت عبر البريد الإلكتروني وتم اختيار منهم نحو 250 فتاة ليخضعن لاختبارات القبول امام لجنة التحكيم علي مدار يومين. ويشارك في لجنة التحكيم كلاً من دكتورة أمال Advertisements رزق، الفنانة هنادي مهنى، الفنان فراس سعيد، مصمم الأزياء بهيج حسين، ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، أيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي. رزق، الفنانة هنادي مهنى، الفنان فراس سعيد، مصمم الأزياء بهيج حسين، ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، أيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي. وأكد لجنة التحكيم خلال الاختبارات ان الفتيات هذا العام في مستوى أفضل في التعليم وجمال الشكل والروح مما يجعل الاختيار صعب بالنسبة لهم حيث سيتم اختيار من 21 - 25 فتاة من اجمالي المشاركات في اختيار القبول. وجمال الشكل والروح مما يجعل الاختيار صعب بالنسبة لهم حيث سيتم اختيار من 21 - 25 فتاة من اجمالي المشاركات في اختيار القبول. جدير بالذكر أن فعاليات المسابقة تبدأ الأسبوع المقبل بعدد من التدريبات للمتسابقات ليخضعن بعدها لمنافسات مختلفة منها "Miss Fitness" و "Miss Talent" و "Miss Elegant"، والحفل النهائي سيقام يوم الجمعة 2 اغسطس بمسرح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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