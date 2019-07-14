بالفيديو.. حماقي يكشف كواليس حفله الغنائي في السعودية

كشف النجم محمد حماقي كواليس حفله الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث طرح فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان محمد حماقي أحيا مؤخراً حفلًا غنائيًّا ضخمًا على مسرح درة العروس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس 11 يوليو الماضي، و شهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، كما تألق بباقة من ألمع أغانيه. مسرح درة العروس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس 11 يوليو الماضي، و شهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، كما تألق بباقة من ألمع أغانيه. Advertisements

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