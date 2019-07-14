مصطفى حجاج يحيى حفلًا في الغابة بمناسبة اليوبيل الذهبي

يحيى الفنان مصطفى حجاج حفلاً غنائياً يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، في نادي الغابة الرياضي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح سابقاً أغنيته بعنوان"اللي يقدر يتقدر"، و هي من كلمات تامر حسين، و ألحان مدين، و توزيع هاني يعقوب، كما حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. طرح سابقاً أغنيته بعنوان"اللي يقدر يتقدر"، و هي من كلمات تامر حسين، و ألحان مدين، و توزيع هاني يعقوب، كما حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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