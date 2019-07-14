كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسعد بوسلطان يخوض أول تجاربه التمثيلية في رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الممثل الكوميدي الاماراتي اسعد بوسلطان، للدخول في تجربة التمثيل بدراما رمضان المقبل 2020 وهي التجربة الاحترافية الأولي له بعد ان قدم عدد من البرامج الكوميدية أخرها كان برنامجه علي قناة ابو ظبي.

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وقال اسعد بوسلطان في تصريحات صحفية، إنه تعاقد علي المشاركة في مسلسل تليفزيوني يعرض علي شاشات الخليج رافضا الكشف عن اسم المسلسل ومؤكدا ان الجهة المنتجة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا في الامارات للكشف عن تفاصيل العمل وباقي أبطاله.

يذكر أن اسعد بوسلطان حقق نجاحا كبيرا مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاسكتشات الكوميدية التي يقدمها مما جعل صفحته تصل الي ٣ مليون متابع عربي وهو ما دفع قناة ابو ظبي للتعاقد معه.