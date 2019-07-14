كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برومو "Stranger things‎" يستمر في حصد المشاهدات المليونية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الإعلان التشويقي للمسلسل حتى الآن أكثر من 14,684,440 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونجح المسلسل الذي ينتمني لنوعية أفلام الخيالي العلمي في حصد أعلى نسبة مشاهدة، من بين كل المسلسلات والأفلام خلال الأيام الأربعة الأولى لعرضه، على خدمة البث التدفقي لـ "نتفليكس".

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وحلق الجزء الثالث من مسلسل Stranger things‎ "سترينغر ثينغز" برقم قياسي عالمي جديد من حيث عدد مشاهديه، الذي بلغ بعد أربعة أيام من عرضه 40.7 مليون على بوابة "نتفليكس".