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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جيمس فرانكو يصور أحداث مسلسل The Deuce فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حاليا النجم العالمي جيمس فرانكو البالغ من العمر ( 41 عام) دوره فى أحداث مسلسل " The Deuce " في موسمه الأخير، حيث كان التصوير في وسط تايمز سكوير في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".
و تم الإعلان مؤخرا أن الموسم الثالث والأخير من " The Deuce" سيتم عرضه على قناة HBO يوم الاثنين 9 سبتمبر المقبل .
مسلسل " The Deuce " يشارك جيمس فرانكو في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم ماجي جلينهال و جاري كار و ودومينيك فيشباك و كريس كوي و دانيال سولي و غيرهم الكثيرين .
جيمس فرانكو
جيمس فرانكو
جيمس فرانكو
جيمس فرانكو
جيمس فرانكو
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