فن ومشاهير

أرقام فى حياة هيثم شاكر يجب أن تعرفها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فى حياة هيثم شاكر يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هيثم شاكر مؤخرا برومو أغنيته الجديدة "ياما ياما"، والمقرر أن تكون ضمن ألبوم هيثم شاكر الجديد وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، توزيع أحمد إبراهيم ويضم الألبوم الجديد 13 أغنية، والذى يعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره، وهو الأمر الذى اعتاد عليه هيثم شاكر ليشوق جمهوره بشكل كبير وهو ما تؤكد عليه الأرقام التالية.

 

Advertisements

ظهر هيثم شاكر فى بداية حياته الفنية عام 2001 من خلال كليب أحلف بالله، وهو أول تعاون النجم هيثم شاكر مع الموزع الموسيقى الشهير حميد الشاعرى، والذى يمثّل انطلاقة قوية له.

 

وبعد سنوات قام بطرح أول ألبوماته خليك جنبى فى 2004، وقام بتصوير أغنية خليك جنبى ككليب، وحقق نجاحًا كبيرًا على شاشات التليفزيون، بجانب تجاوزه لـ7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، ليطرح بعدها فى عام 2008 ألبوما بعنوان جديد عليا، ليغيب هيثم شاكر لمدة 5 سنوات ويعود بألبوم أحلى قرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرقام فى حياة هيثم شاكر يجب أن تعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا