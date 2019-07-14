شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فى حياة هيثم شاكر يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هيثم شاكر مؤخرا برومو أغنيته الجديدة "ياما ياما"، والمقرر أن تكون ضمن ألبوم هيثم شاكر الجديد وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، توزيع أحمد إبراهيم ويضم الألبوم الجديد 13 أغنية، والذى يعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره، وهو الأمر الذى اعتاد عليه هيثم شاكر ليشوق جمهوره بشكل كبير وهو ما تؤكد عليه الأرقام التالية.

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ظهر هيثم شاكر فى بداية حياته الفنية عام 2001 من خلال كليب أحلف بالله، وهو أول تعاون النجم هيثم شاكر مع الموزع الموسيقى الشهير حميد الشاعرى، والذى يمثّل انطلاقة قوية له.

وبعد سنوات قام بطرح أول ألبوماته خليك جنبى فى 2004، وقام بتصوير أغنية خليك جنبى ككليب، وحقق نجاحًا كبيرًا على شاشات التليفزيون، بجانب تجاوزه لـ7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، ليطرح بعدها فى عام 2008 ألبوما بعنوان جديد عليا، ليغيب هيثم شاكر لمدة 5 سنوات ويعود بألبوم أحلى قرار.