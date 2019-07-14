حفل "أورتيجا" و"المدفعجية" يستقطب الآلاف في جدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا نجوم الفن الشعبي "أورتيجا" و"المدفعجية"، و"الفاير شو" أحمد عصام، حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، السبت، على مسرح "درة العروس".

وشهِد الحفل حضور آلاف المعجبين، كما زاد أحمد عصام بطريقة تقديمه من تميُّز العرض الفني ورونقه.

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