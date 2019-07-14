راغب علامة يستعد للقاء جمهوره في هذه الدول

بعد ان اطرب ابناء تونس بصوته العذب والمميّز، واشعل مسرح مهرجان ام الزين بأجمل اغنياته في السادس من تموز الحالي، ها هو السوبرستار راغب علامة يشوّق حمهوره اللبناني المغترب والعرب المنتشر في الخارج، وتحديدا في موناكو حيث يستعد لاحياء حفل غنائي في الاول من شهر آب المقبل.

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موعد هذ الحفل اعلنه راغب في منشور له على حسابه عبر موقع انستغرام، حيث ذكر كافة التفاصيل، لتتوالى تعليقات المتابعين والمعجبين المتواجدين في موناكو، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد للقاء نجمهم المفضّل راغب علامة.

ومن موناكو، سيعود السوبرستار الى تونس، ولكن هذه المرة للمشاركة في مهرجان قرطاج في الثالث من آب المقبل، حيث نشر علامة فيديو اعلن فيه عن موعد حفله في قرطاج، حيث توجه للشعب التونسي بتعليق ارفقه بالفيديو، جاء فيه: “تونس لاسمك قلت موالي.. انتي ما غبتي يوم عن بالي.. لاقوني بقرطاج في ٣ اب”، وختم راغب علامة كلامه باللهجة التونسية قائلا: “بحبكن برشا”.

وكما اعتدنا على جمهور راغب العظيم والمتنوع من كافة انحاء العالم العربي والعالم، فقد انهالت تعليقاتهم حيث اشاروا الى انهم ينتظرون حلول موعد الحفل للقاء نجمهم المفضّل الذي سيشعل مسرح قرطاج ويضفي اجواء من الفرح والتميّز.