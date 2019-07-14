تصاميم “شدر ستايل” الفاخرة لأول مرّة في اسبوع الموضة الباريسي

اقيم في العاصمة الفرنسية باريس احد اضخم الأحداث بعالم الموضة الراقية تحت عنوان PARIS FASHION WEEK LUXURY 2019 حيث قدّم مجموعة من مصممي الأزياء افخر التصاميم المميزة لترضي أصحاب الذوق الرفيع وتصدّرت ماركة “شدر ستايل” المشهد بمجموعة رائعة سحرت الأنظار وكانت محطة لرواد العروض ليتعرّفوا على الخط الخاص بهذه الدار الرائدة بعالم ازياء النساء.

صاحبة دار “شدر ستايل” رسمت ابداعها على التصاميم لما تتمتع به من شغف فائق في مجال الأزياء العالمية فجمعت بين الحداثة والإبهار واختارت الألوان الهادئة مع قصّات مريحة وابداعية، هي التي دخلت المجال كأول مصممة ازياء في مدينتها منذ عام 2013 فافتتحت اول بوتيك ولاقى الاستحسان الكبير لتتوسّع بعدها الى ثلاثة بوتيكات ومصنعين بين السعودية والكويت.

تحرص ماركة “شدر ستايل” على مواكبة التطوّر بعالم الموضة لتقدّم ابرز خطوط التراند العالمي ضمن قالب متميّز لا مثيل له كما تؤكد على مراعاة الأسعار كي تكون ضمن متناول طبقات المجتمع المختلفة لأن رسالة الأناقة لا تقف عن جدود معينة.

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ماركة “شدر ستايل” التي قدّمت عشرين عرضاً، تتوقف دائماً عند أراء الزبائن ومتطلّبات الأذواق كي تواكب توجهاتهم عن قرب ورغم ان الماركة مسجّلة كأوروبية الا انها تصل الى المرأة العربية بمختلف الدول.

وكانت دار روشمود قد نظمت الدورة الجديدة لصيف 2019 لهذا الحدث الكبير تحت PARIS FASHION WEEK LUXURY 2019 في 30 حزيران / يونيو حيث عرض ايضاً مصمم الأزياء المغربي العالمي روش بخشوش صاحب دار روشمود للملابس الفاخرة مجموعته الجديدة والمتميزة.

وقد كشفت دار روشمود ان المجموعات كانت على مستوى عالي جداً من الفخامة تلائم الذوق الرفيع وحرص فيها على الاختلاف بين التصاميم الراقية. وهذا الحدث حضره عدد مختار من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الشهيرة والوجوه الاجتماعية للمجتمع المخملي. وقد اختار المصمم رشدي مفهوماً يجمع بين الماضي والحاضر.