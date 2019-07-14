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الان تتابع سارة دندراوي توضح حقيقة تصريحاتها عن الكويت والان مع التفاصيل
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قالت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، إنها تحمل للكويت كل محبة وتقدير، موضحة مقصدها من تصريحات أطلقتها وأثارت ضجة واسعة في الكويت.
وكانت المذيعة قد ختمت حديثها عن خبر تحدث عن “تخفيض أسعار الكحول في قطر ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم” 2022، بالقول: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.
وقال لقناة العربية: “أنا قصدي الناس المتحمسة دائما للدفاع عن قطر، وهم نفس الناس اللي بالي بالكوا اللي ممكن في موضوع معين يهاجموا السعودية، لكن لما ييجي الموضوع عن قطر إما أن يدافعوا أو يسكتوا، هؤلاء من قصدتهم في تعليقي، وأنا كنت واضحة وصريحة”.
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