شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار مى كساب عن المشاركة بمهرجان شابكة المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة مى كساب عن مشاركتها فى فعاليات افتتاح النسخة الجديدة من مهرجان شابكة للراب العربى، الذى تحتضنه مدينة سلا المغربية.
وجاء اعتذار مى كساب من المهرجان الذى يفتتح لياليه رسميا مساء اليوم الأحد لأسباب شخصية خاصة، وكان من المفترض أن تكون كساب ضيفة الشرف الأولى فى الدورة التاسعة من المهرجان المغربى، ليفتتح هذا العام بدون تواجد "الضيف الرئيسى" بشكل مفاجئ.
واختار شابكة فى نسخته الحالية مصر أن تكون هى ضيفة شرف الدورة، بتواجد مى كساب وبحضور خاص للكاتب الصحفى إلهامى المليجى، الذى تم تكريمه بدرع التميز عن مجمل أعماله الصحفية، وكان من المقرر تواجد تمثيل مصرى شاب لمغنى الراب ويجز، إلا أنه لم يستطع إنهاء إجراءات استخراج التأشيرة.
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