شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى كمال يونيانية وصاحبة بنسيون فى "حواديت الشانزليزيه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة أمانى كمال تصوير دورها فى أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، داخل الديكور الأساسى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ومقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، وتجسد أمانى شخصية جديدة ومختلفة تماما، عما قدمته من قبل، خاصة أن هذه الشخصية تعد محورية للغاية فى أحداث العمل، إذ تمتلك أمانى "بنسيون" كانت تعيش فى "اليونان" وتتحدث اليونانية، ، حيث تدور أغلب أحداث المسلسل داخل البنسيون .

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وجاء إختيار أمانى للشخصية، لاسيما أن تلك الشخصية تحتاج لملاح فتاة أوروبية، وذلك لإعتماد الأحداث على فتاة من أصول يونانية، وهو ما دفع صناع العمل لإختيار أمانى كونها تألقت الفترة الماضية فى مسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة، ومسلسل "أبو العروسة" مع النجمين سيد رجب وسوسن بدر .

مسلسل حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وبطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.