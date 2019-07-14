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شكرا لقرائتكم خبر عن روزي هنتنجتون وايتلى وجيسون ستاثام "couple" ذهبى فى عرض Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف علي النجمة و السوبر موديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي ذات الـ32 عام وخطيبها النجم الشهير جيسون ستاثام ( 51 عام ) بأنهما " couple " ذهبي في عالم هوليوود .
حضر الثنائي العرض الأول لفيلمه الجديد "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw " و ذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، مع مجموعة من نجوم العمل وابرزهم The Rock دوايني جونسون و ايزا جوزاليز و غيرهم .
وظهرت روزي بإطلالة براقة حيث اختارت ان ترتدي فستان ذو تصميم مثير باللون الأبيض و هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Versace ".
روزى
روزي هنتنجتون وايتلي (1)
روزي هنتنجتون وايتلي (2)
روزي هنتنجتون وايتلي و خطيبها (1)
روزي هنتنجتون وايتلي و خطيبها (2)
جيسون ستاثام (1)
جيسون ستاثام (2)
جيسون ستاثام وذا روك (1)
جيسون ستاثام وذا روك (2)
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