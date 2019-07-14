شكرا لقرائتكم خبر عن روزي هنتنجتون وايتلى وجيسون ستاثام "couple" ذهبى فى عرض Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف علي النجمة و السوبر موديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي ذات الـ32 عام وخطيبها النجم الشهير جيسون ستاثام ( 51 عام ) بأنهما " couple " ذهبي في عالم هوليوود .

حضر الثنائي العرض الأول لفيلمه الجديد "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw " و ذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، مع مجموعة من نجوم العمل وابرزهم The Rock دوايني جونسون و ايزا جوزاليز و غيرهم .

وظهرت روزي بإطلالة براقة حيث اختارت ان ترتدي فستان ذو تصميم مثير باللون الأبيض و هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Versace ".



روزى



روزي هنتنجتون وايتلي (1)

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روزي هنتنجتون وايتلي (2)



روزي هنتنجتون وايتلي و خطيبها (1)



روزي هنتنجتون وايتلي و خطيبها (2)



جيسون ستاثام (1)



جيسون ستاثام (2)



جيسون ستاثام وذا روك (1)