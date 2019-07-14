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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سلمان خان يخوض تحدى Bottle Cap Challenge والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نجم بوليوود الشهير سلمان خان أن يدخل ضمن صف النجوم الذين شاركوا فى "Bottle Cap Challenge" أو تحدى "غطاء الزجاجة"، الذى انتشر بكثافة بين النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.
ونشر سلمان خان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو قصير قام سلمان بتصويره فى الـgym، حيث قام نجم الأكشن الشهير بمفاجأة محبيه بنفخ غطاء الزجاجة بدلا من ركلها، وكأنها رسالة للعالم لتؤكد أنه الأقوى والأمر لا يحتاج للمجهود.
وقد حقق مقطع الفيديو الذى نشره سلمان خان أكثر من 2.8 مليون مشاهدة خلال 3 ساعات فقط.
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