شاهد الأفيش الرسمى لـ"الفيل الأزرق 2" قبل طرحه فى السينمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى فيلمز عن الأفيش الرسمى لفيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 25 من شهر يوليو الحالى، والاستمرار فى موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد طرح أفيش لكل بطل من الأبطال بمفرده خلال الفترة الماضية.
وتصدر الأفيش أبطال الفيلم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار والمفاجأة هى ظهور الفنانة شيرين رضا على الأفيش، حيث إنها لم تظهر فى البرومو أو يتم الاعلان عن مشاركتها فى الجزء الثانى، كما ظهر صور لشخصيات من الذين يشاركون فى الفيلم منهم تارا عماد.
الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، ولاء الشريف، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".
الأفيش الرسمى لفيلم الفيل الأزرق
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