صور عمرها 16 سنة.. محمد علي رزق في أول عمل له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له من بدايته الفنية.

وعلق: "من هنا كانت البداية، صوت القاهرة قطاع الأطفال، مسلسل المغامرون تأليف مجدي صابر إخراج أشرف سالم الله يرحمه ويحسن إليه، كان في 2003، ١٦ سنة و لسه مكملين".

يُذكر أن الفنان الشاب محمد علي رزق شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.