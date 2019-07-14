صور عمرها 16 سنة.. محمد علي رزق في أول عمل له

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له من بدايته الفنية.
وعلق: "من هنا كانت البداية، صوت القاهرة قطاع الأطفال، مسلسل المغامرون تأليف مجدي صابر إخراج أشرف سالم الله يرحمه ويحسن إليه، كان في 2003، ١٦ سنة و لسه مكملين".
يُذكر أن الفنان الشاب محمد علي رزق شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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