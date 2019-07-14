- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر أغنيته الجديدة "أنسي"، التي يغنيها مع الفنان المغربي سعد لمجرد.
وكتب رمضان:" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنسي، مع أخويا سعد لمجرد".
وفاز محمد رمضان مؤخرا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "زلزال" من مهرجان بياف بلبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح أغنية محمد رمضان الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.