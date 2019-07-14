تعرف على موعد طرح أغنية محمد رمضان الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر أغنيته الجديدة "أنسي"، التي يغنيها مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

وكتب رمضان:" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنسي، مع أخويا سعد لمجرد".

وفاز محمد رمضان مؤخرا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "زلزال" من مهرجان بياف بلبنان.