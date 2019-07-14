كارول سماحة توجه الشكر للجمهور السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الشكر لجمهورها السوري، بعد إحيائها حفل غنائي مساء أمس السبت، ضمن مهرجان ليالي قلعة دمشق.
وعلقت عبر صفحتها بإنستجرام: "شكرا للجمهور السوري الوفي، كم كنتم رائعون، أفرحتوني، ليلة دمشقية رائعة ومبهجة لن أنساها".
وقدمت كارول سماحة خلال الحفل، باقة من أشهر أغانيها، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.
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