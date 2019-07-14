كارول سماحة توجه الشكر للجمهور السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الشكر لجمهورها السوري، بعد إحيائها حفل غنائي مساء أمس السبت، ضمن مهرجان ليالي قلعة دمشق.

وعلقت عبر صفحتها بإنستجرام: "شكرا للجمهور السوري الوفي، كم كنتم رائعون، أفرحتوني، ليلة دمشقية رائعة ومبهجة لن أنساها".

وقدمت كارول سماحة خلال الحفل، باقة من أشهر أغانيها، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.