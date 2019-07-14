شاهد البوستر الرسمي لـ"الفيل الأزرق 2" وتعرف على موعد عرضه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي، والذي من المقرر أن يكون في 25 يوليو الجاري، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من عيد الأضحى.
ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم على موقع "فيسبوك" البوستر الرسمي، والذي ضم كل أبطال العمل، ويظهر فيه الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة نيللي كريم والفنانة هند صبري بصورتين الأولى تنتمي لوقتنا المعاصر والثانية لحقبة تاريخية قديمة.
"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، شيرين رضا، إياد نصار، إنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
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