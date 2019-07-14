هبة مجدي عن يحيى الفخراني: "أبي الروحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعربت الفنانة هبة مجدي عن حبها للنجم الكبير يحيى الفخراني، ونشرت صورة جمعتهما فور وصولهما المملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وعلقت هبة على الصورة "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". Advertisements وتعرض مسرحية "الملك لير" بطولة الفخراني في السعودية ابتداءً من يوم 17 يوليو من الشهر الجاري وعلى مدار 3 أيام متتالية. مسرحية "الملك لير" إخراج تامر كرم ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة.

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