إيرادات السبت.. "Aladdin" الثاني و"Godzilla" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 13 يوليو، إيراد قُدر بـ660 ألفًا و833 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 538 ألفًا و589 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 331 ألفًا و692 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 272 ألفًا و355 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 66 ألفًا و793 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 60 ألفًا و465 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 50 ألفًا و643 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Amityville Murders" بطولة John Robinson، بعد تحقيقه 48 ألفًا و936 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 47 ألفًا و156 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Secret Life of pets 2" بطولة Patton Oswalt، محققًا 15 ألفًا و253 جنيها.