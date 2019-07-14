محمد علي رزق عن "سينما مصر": "متأكد هيبقى تحفة فنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، العرض المسرحي "سينما مصر"، الذي يُقدم الليلة بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وعلق: "النهاردة افتتاح عرض سينما مصر بمركز الإبداع الفني، شباب زي الفل موهوبين وشاطرين، وكالعادة أبويا وأستاذي خالد جلال إن شاء الله هيقدم جيل جديد بالدفعة دي".

وتابع: "متأكد إن عرض سينما مصر هيبقى تحفة فنية من الأستاذ خالد جلال زي ماعودنا دايما، عرض سينما مصر ٨ مساءً، الدخول مجاناً بأسبقية الحجز، روحوا استمتعوا بشباب شاطرين وبأستاذ كبير زي أستاذي خالد جلال".

ويقدم خالد جلال في العرض مشاهد مختارة بعناية فائقة من أشهر أفلام السينما المصرية، والتي تعكس الريادة المصرية في الفن السابع.