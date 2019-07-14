محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعم الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، العرض المسرحي "سينما مصر"، الذي يُقدم الليلة بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.
وعلق: "النهاردة افتتاح عرض سينما مصر بمركز الإبداع الفني، شباب زي الفل موهوبين وشاطرين، وكالعادة أبويا وأستاذي خالد جلال إن شاء الله هيقدم جيل جديد بالدفعة دي".
وتابع: "متأكد إن عرض سينما مصر هيبقى تحفة فنية من الأستاذ خالد جلال زي ماعودنا دايما، عرض سينما مصر ٨ مساءً، الدخول مجاناً بأسبقية الحجز، روحوا استمتعوا بشباب شاطرين وبأستاذ كبير زي أستاذي خالد جلال".
ويقدم خالد جلال في العرض مشاهد مختارة بعناية فائقة من أشهر أفلام السينما المصرية، والتي تعكس الريادة المصرية في الفن السابع.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد علي رزق عن "سينما مصر": "متأكد هيبقى تحفة فنية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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