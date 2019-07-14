شاهد: صابرين بورشيد تتعرض لانتكاسة وتدخل العناية المركزة

دخلت الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، إلى العناية المركزة من جديد بعد تعرضها لانتكاسة صحية . وكانت تتلقي “بورشيد” علاج ، بعد اكتشاف 3 أورام في الرأس من جهة اليسار لديها في أبريل الماضي.
وكانت أشارت الفحوصات إلى أن مرض صابرين بورشيد قابل للعلاج، واستقرت حالتها بالفعل إلى أن تعرضت لانتكاسة . ونشرت الممثلة الخليجية هيفاء حسين صورة لصابرين بورشيد من داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: “الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل” .
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