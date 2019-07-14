قالت مصادر أن الفنانة المصرية أنغام واجهت زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد علمها بعودته لطليقته، ووجهت له اللوم في البداية، على تسريب الخبر إعلاميًا، ما وضعها في موقف محرج. وحسب “إرم نيوز”: “بدأت الخلافات تعرف طريقها إلى علاقة أنغام مع زوجها وأصبح ذلك واضحًا للجميع، بالأخص متابعي أنغام، الذين فوجئوا بقيامها بحذف منشور سابق لها على ”إنستغرام“، هنأت فيه زوجها بعيد ميلاده برسالة مكتوبة بخط يدها.
كما قامت أنغام، بحذف تعليقًا لها على منشور زوجها الذي هنأها فيه على ألبومها ”حالة خاصة جدًا“.وتنبأ متابعو أنغام، بتطور الموقف بينها وبين زوجها، وقد يصل إلى حد الانفصال. وكانت الفنانة المصرية اشترطت عليه قبل زواجهما أن تكون الزوجة الوحيدة، الأمر الذي تم بالفعل، بعدما رفعت ياسمين عيسى دعوى طلاق، ليقوم الموزع الموسيقي بتطليقها قبل مناقشة الدعوى في المحكمة، قبل أن يردها بعد ذلك في خطوة مفاجئة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل للفنانة “أنغام” بعد عودة زوجها لطليقته.. هكذا فاجأته أمام معجبيها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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