شاهد.. غادة عبد الرازق تقضي عطلتها الصيفية بالمالديف

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، خلال الاستمتاع بإجازتها الصيفية. وظهرت في الصورة وهي متواجدة داخل احدى الشواطيئ بالمالديف وأمامها كمية من فاكهة المانجا. بالمالديف وأمامها كمية من فاكهة المانجا. Advertisements يذكر ان غادة عبد الرازق غادة قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل حدوتة مرة والذي حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب جمهورها . حدوتة مرة والذي حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب جمهورها . بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبوزهرة، و من إخراج ياسمين أحمد.

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