بالفيديو.. أحمد علاء يطرح "تعالوا نتجنن"

طرح الفنان أحمد علاء أحدث كليباته بعنوان "تعالوا نتجنن"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". و الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع أحمد وجيه، والكليب من إخراج سامي بساط. ألحان وتوزيع أحمد وجيه، والكليب من إخراج سامي بساط. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد علاء طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "عين الحب"، و هي من كلمات صابر كامل، و ألحان شريف بدر، وتوزيع وليد شراكي، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. أغنية بعنوان "عين الحب"، و هي من كلمات صابر كامل، و ألحان شريف بدر، وتوزيع وليد شراكي، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. شاهد الأغنية:

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