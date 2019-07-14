شاهد.. هنا شيحة برفقة صبا مبارك في الأردن

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور برفقة صديقتها صبا مبارك خلال زيارتها للمملكة الأردنية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتزور الفنانة هنا شيحة الأردن؛ للاستمتاع بعطلتها الصيفية مع صديقتها الفنانة صبا، و ظهرا في الصور بإطلالة مبهجة نالوا خلالها إعجاب متابعيهم . إعجاب متابعيهم . علقت الفنانة هنا شيحة "أخيرًا مع صبا بالأردن". Advertisements يذكر أن آخر الأعمال التي اشتركت بها الفنانة هنا الشيحة مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة دنيا سمير غانم.

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