شاهد.. نادر حمدي بزى الأسكواش

نشر الفنان نادر حمدي صور تجمعه بأصدقائه،و هم يمارسوا رياضة الأسكواش، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان نادر حمدي يستعد مع فريقه "واما" لطرح ألبومهم المقبل، والذي لم يتم تحديد أسمه حتي الآن، و من المقرر أن تم طرحه في أغسطس المقبل، و يضم الألبوم 12 أغنية كاملة تعاون فيها الباند مع عدد من الشعراء والملحنين الموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغانى وعلى رأسهم نادر حمدى، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الفترة المقبلة. ألبومهم المقبل، والذي لم يتم تحديد أسمه حتي الآن، و من المقرر أن تم طرحه في أغسطس المقبل، و يضم الألبوم 12 أغنية كاملة تعاون فيها الباند مع عدد من الشعراء والملحنين الموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغانى وعلى رأسهم نادر حمدى، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الفترة المقبلة. Advertisements

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