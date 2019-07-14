بالفيديو.. فيرتاتيم سولام يطرح أحدث أغانيها

طرح باند فيرتاتيم سولام أحدث أغانيه بعنوان "Injustice Domain"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن باند فيرتاتيم سولام Advertisements فازت في مسابقة فاكين ميتال باتل، و الذي من المقرر أن يمثل جمهورية مصر العربية في مهرجان "ڤاكين أوبن إير" بدولة ألمانيا، وذلك من بين 30 فرقة تمثل 30 دولة، كما يستعد لإطلاق ألبومه المقبل بعنوان "Volition". فازت في مسابقة فاكين ميتال باتل، و الذي من المقرر أن يمثل جمهورية مصر العربية في مهرجان "ڤاكين أوبن إير" بدولة ألمانيا، وذلك من بين 30 فرقة تمثل 30 دولة، كما يستعد لإطلاق ألبومه المقبل بعنوان "Volition".

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