أوبرا عايدة تعود للأقصر بعد غياب 22 عامًا

تعود أوبرا عايدة من جديد بساحة معبد حتشبسوت فى مدينة الأقصر بعد غياب 22 عامًا، وذلك يومي 26 و28 أكتوبر المقبل، حيث تستعد محافظة الأقصر لحدث استثنائي من نوعه لاستقبال وفود من مختلف دول العالم لحضور عرضين

"أوبرا عايدة" فى ساحة معبد الملكة حتشبسوت.

ومن المقرر أن يشارك فى تقديم العرضين 150 من المغنيين والعازفين يمثلون الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطنى الأوكرانى، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف،

فيما اختير الألمانى مايكل شتورم لإخراج العروض.

وكانت محافظة الأقصر قد استقبلت لجنة فنية من أوبرا القاهرة قامت بعمل معاينة لموقع العرضين فى ساحة معبد حتشبسوت، للبدء فى وضع الرؤية الفنية لإخراج العروض التى ستقام يومى 26 و28 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الجديد بمصر.