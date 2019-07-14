نشر الفنان محمد إمام صورة له برفقة ابنته الرضيعة خديجة مع العربة المخصصة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام". وظهر في الصورة وهو يستند على عربتها وبدت عليه ملامح التعب. علّق محمد إمام على الصورة:" أنا عمري بيضيع في فك وتركيب وشيل البتاع ده.. ده ولا كأني اشتريت نص نقل". ده.. ده ولا كأني اشتريت نص نقل". Advertisements يذكر أن آخر الأعمال التي قام ببطولتها الفنان محمد إمام مسلسل"هوجان" بطولة كريم محمود، محمد أسامة، صلاح عبدالله ومن إخراج شيرين عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام :"عمري ضاع في فك عربية بنتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.