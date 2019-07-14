أغنية "مريم" للمطرب عماد كمال تلم شمل أسرة

نجحت أغنية "مريم" التي أطلقها المطرب "عماد كمال" في لم شمل أب وابنته بعد تخطيها حاجز المليون مشاهدة على القناة الخاصة به على اليوتيوب.

وهذه الأغنية هي من الواقع حيث أن مريم هي الابنة الوحيدة لأبيها الذي انفصل عن والدتها منذ فترة، وبعدما حُرم الأب من ابنته دشن هاشتاج على الفيسبوك يحمل عنوان "وحشتيني يا

مريم" تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عدد من الفنانين منهم تامر حسني، ومحمود الليثي، وأحمد أمين، وأكرم حسني.

قرر حينها المطرب عماد كمال تصوير أغنية تحمل اسمها؛ ليحن قلب الأم وتحل تلك المشكلة، في أبريل الماضي، وبعدما حققت تلك الأغنية

رواجًا كبيرًا، وافقت الأم على أن يرى الأب ابنته مرة أخرى وحققت الأغنية رسالتها ليلتقي الأب بابنته أول أمس لأول مرة بعد غياب ٦ سنوات.

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من الجدير بالذكر أن المطرب "عماد كمال" هو الصوت الأصلي لكافة الأغنيات التي قدمها الفنان أكرم حسني وكذلك أحمد فهمي في برنامج أبو حفيظة ومسلسل الواد سيد الشحات وريح المدام والزوجة الـ 18، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية والتي غناها مع المطربة بسنت النبراوي.